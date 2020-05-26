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"Обещала, что больше не будешь!" Малолетний сын застал пьяную мать за развратной трансляцией

Ребёнок сдерживает слёзы и пытается отправить маму спать, а она призывает его быть мужчиной.

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Видео © Соцсети

Пьяная 40-летняя жительница подмосковных Химок устроила развратную трансляцию на одном из сайтов знакомств. В самый разгар прямого эфира женщину прервал её малолетний сын, находившийся в этот момент в соседней комнате. Запись "горячего" стрима появилась в соцсетях.

Судя по диалогу, женщина занимается подобным при ребёнке уже не в первый раз. В своё оправдание она заплетающимся языком сказала мальчику, что "хочет отдохнуть", а его призвала быть мужчиной и напомнила о пьющем деде. Ребёнок же настаивал на том, чтобы мама отправилась отдыхать в постель.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Лайфу, что в настоящее время полиция проводит проверку. Она добавила, что семья раньше в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Ранее Лайф рассказывал, что в Испании журналиста поймали на измене во время прямого эфира, когда голая коллега пробежала у него за спиной.

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