Путин поддержал решение брянского губернатора баллотироваться на второй срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на второй срок. Глава государства положительно оценил работу чиновника в данной должности.
— Я не против. Как всегда говорю в таких случаях, люди, граждане должны принять окончательное решение. Но ничего не имею против вашего выдвижения. Было бы правильным с вашей стороны, — отметил глава государства.
Президент отметил положительные результаты работы Богомаза в должности руководителя региона. По его словам, с 2015 года Брянская область "практически по всем основным позициям в плюсе".
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня.