Путин поддержал решение брянского губернатора баллотироваться на второй срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на второй срок. Глава государства положительно оценил работу чиновника в данной должности.

— Я не против. Как всегда говорю в таких случаях, люди, граждане должны принять окончательное решение. Но ничего не имею против вашего выдвижения. Было бы правильным с вашей стороны, — отметил глава государства.

Президент отметил положительные результаты работы Богомаза в должности руководителя региона. По его словам, с 2015 года Брянская область "практически по всем основным позициям в плюсе".