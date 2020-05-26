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Путин поддержал решение брянского губернатора баллотироваться на второй срок

Российский лидер подчеркнул, что выбирать главу региона в конечном счёте будут его жители.

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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на второй срок. Глава государства положительно оценил работу чиновника в данной должности.

Я не против. Как всегда говорю в таких случаях, люди, граждане должны принять окончательное решение. Но ничего не имею против вашего выдвижения. Было бы правильным с вашей стороны, — отметил глава государства.

Президент отметил положительные результаты работы Богомаза в должности руководителя региона. По его словам, с 2015 года Брянская область "практически по всем основным позициям в плюсе".

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня.

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