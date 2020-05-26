Мама заболела, папа бросил. Жители Кузбасса спасли от голодной смерти трёх совят

Жители города Прокопьевска в Кемеровской области пришли на помощь травмированной сове-маме и трём её маленьким птенцам, которые были обречены на голодную смерть. Птица повредила глаз и к тому же подхватила инфекцию. Он могла передвигаться только по земле, а соответственно, не могла охотиться для себя и тем более для потомства.

Лежащую на траве неясыть подобрали волонтёры около местного детского лагеря. Неподалёку в дупле дерева нашли гнездо с тремя совятами. Всех птиц отправили на обследование к ветеринарам в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета. К счастью, обнаружить попавшее в беду семейство удалось раньше, чем они начали серьёзно голодать. Птенцы в норме, а вот их маме предстоит долгая реабилитация.

Как рассказали Лайфу специалисты, птенцы были голодны больше суток, а корм им должны приносить родители пару раз за день. Скорее всего, самка воспитывала деток самостоятельно. Ветеринары отправили совят к зоологам в Новосибирск к приёмной маме-сове, она должна выходить птенцов. А родную мать-неясыть планируют вылечить в Кемерове в течение месяца и выпустить обратно в дикую природу.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео спасения провалившихся в канализацию утят, птенцов спасли екатеринбургские энергетики.