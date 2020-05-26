"Его подвела доброта". Мать убийцы 22-летней кубинки рассказала Лайфу о сыне

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Александр Александров, обвиняемый в убийстве 22-летней гражданки Кубы в Москве, закончил университет с отличием. Об этом Лайфу рассказала мать мужчины. Она охарактеризовала сына как доброго и непьющего и уверена, что он не мог убить девушку.

— В Москву он уехал три года назад. Семьи у него там не было, снимал квартиру, а где работал, я не знаю. Он вообще не из болтливых. У него высшее образование, окончил университет с красным дипломом по специальности менеджмент. Он очень добрый, не вспыльчивый, не ругается. Не пьёт и не курит. Я никогда не поверю, что он мог что-то сделать. Его доброта, возможно, его и подвела, — считает женщина.

Мать Александра считает, что он мастер на все руки. Прожил несколько лет в Иркутске, где работал кузнецом. Там, по её словам, он заработал деньги и вернулся в Москву. Что касается друзей Александра, то в них он был избирателен, общаясь с одними и теми же людьми долгие годы.

Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Выяснилось, что погибшая пропала за несколько дней до этого. Её взяли в заложники и требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы.

Сегодня Александра арестовали. Оказалось, в прошлом он зарабатывал деньги, обманывая людей. Ему даже приходилось менять имя и фамилию. Физиогномист прочитал в лице мужчины жестокость, двуличие, склонность к воровству и многое другое. Психиатр же заподозрил у Александра расстройство личности со всеми признаками.