Собянин рассказал о трёх пакетах поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

На поддержку бизнеса в Москве выделено 85 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей, — говорится в публикации в его блоге.

Так, многие направления, такие как торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы и другие, получили льготы по налогам и рассрочки по уплате аренды, иных платежей. Уже к середине этого месяца разными видами поддержки воспользовалось почти 35 тысяч организацией, штат которых в сумме — 750 тысяч человек.

Собянин анонсировал несколько новых мер поддержки бизнеса: для частных медклиник, киосков "Печати" и малых инновационных фирм.

— Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать, — добавил мэр столицы.