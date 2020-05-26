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Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Бывший муж звезды "Содержанок" Константин Богомолов и их общая дочь также сдали анализы на CoViD-19.

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Фото © Instagram / d_moroz

У известной актрисы Дарьи Мороз подтвердилась коронавирусная инфекция. По данным портала "Дни.ру", именно по этой причине она не участвовала в финальном выпуске шоу "Танцы со звёздами".

Актриса должна была выступить в паре со Святославом Герасимовым 24 мая. Однако за два дня до трансляции у Мороз тест на CoViD-19 показал положительный результат. Артистка не комментировала информацию о своей болезни, но её бывший муж Константин Богомолов опубликовал результаты анализов на коронавирус, принадлежащие ему и их с Дарьей девятилетней дочери. Они не заражены.

Ранее CoViD-19 выявили у другой участницы телешоу "Танцы со звёздами" — заслуженной артистки России Алёны Бабенко. Она сообщила о заражении, чтобы предостеречь коллег по "паркету".

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