Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

У известной актрисы Дарьи Мороз подтвердилась коронавирусная инфекция. По данным портала " Дни.ру ", именно по этой причине она не участвовала в финальном выпуске шоу "Танцы со звёздами".

Актриса должна была выступить в паре со Святославом Герасимовым 24 мая. Однако за два дня до трансляции у Мороз тест на CoViD-19 показал положительный результат. Артистка не комментировала информацию о своей болезни, но её бывший муж Константин Богомолов опубликовал результаты анализов на коронавирус, принадлежащие ему и их с Дарьей девятилетней дочери. Они не заражены.