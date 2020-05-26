Смертоносный угол. Учёные вычислили путь астероида — убийцы динозавров

Учёные смоделировали падение астероида, который привёл к образованию кратера Чикшулуб и вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Согласно опубликованным в журнале Nature Communications выводам, траектория полёта небесного тела способствовала максимальному выбросу пород и смертоносных газов.

— Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — объяснил геолог из Имперского колледжа Лондона Гарет Коллинс.

Астероид упал "под одним из самых смертоносных углов" и сопровождался выделением невероятного количества изменяющих климат газов и пыли. Для динозавров всё развивалось по наихудшему сценарию, говорит учёный. Из-за выброса на Земле наступила полноценная "ядерная зима", в результате чего и вымерла практически вся мезозойская фауна.