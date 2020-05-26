Известный сыровар предложил Тарзану работу дояром и даже показал, как бы это было

Сергей Глушко, также известный как Тарзан, мог бы работать в коровнике и доить коров. Так считает бизнесмен Олег Сирота, который предложил танцору работу с "настоящими элитными тёлками". Поводом для этого стало недавнее заявление Тарзана о том, что в период пандемии многие звёзды остались без работы и финансовой поддержки.

Предприниматель выложил у себя в "Инстаграме" коллаж, на котором счастливый Глушко с вёдрами в руках стоит посреди коровника. На публикацию обратил внимание портал Dni.ru. Сирота добавил, что работа поможет Тарзану сохранить отличную физическую форму, а если его выгнала из дома жена, то компания готова предоставить ему общежитие.

— Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб насущный, а также поддержать себя в прекрасной физической форме без всякого спортивного зала. У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом, — написал бизнесмен под фотографией.