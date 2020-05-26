За минувшие сутки от коронавируса в Москве скончалось 73 человека

За последние сутки в Москве скончалось 73 пациента с CoViD-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
— В Москве скончались 73 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — отмечается в заявлении.
Таким образом, общее число летальных исходов в столице возросло до 2183. В пресс-службе штаба жителей города призвали соблюдать режим самоизоляции.
Коронавирус: Главное
Ранее сообщалось, что в России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с CoViD-19.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 362 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровело уже более 131 тысячи пациентов. Это говорит о том, что вылечился каждый третий инфицированный вирусом россиянин. Лайф писал, что помимо увеличивающихся темпов роста выздоровевших пациентов уменьшается и количество новых. Так, Россия уже опустилась на третью строчку по числу выявленных случаев, а ежедневный прирост уже долгое время держится на уровне девяти тысяч человек.