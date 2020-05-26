За минувшие сутки от коронавируса в Москве скончалось 73 человека

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 362 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровело уже более 131 тысячи пациентов. Это говорит о том, что вылечился каждый третий инфицированный вирусом россиянин. Лайф писал, что помимо увеличивающихся темпов роста выздоровевших пациентов уменьшается и количество новых. Так, Россия уже опустилась на третью строчку по числу выявленных случаев, а ежедневный прирост уже долгое время держится на уровне девяти тысяч человек.