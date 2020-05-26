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В Госдуме перечислили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии CoViD-19

Как уточняется, 27 мая парламентарии планируют обсудить вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Доходы россиян, сохранение и создание рабочих мест должны стать первостепенными приоритетами государства в ходе восстановления экономики после пандемии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что 27 мая состоится "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на котором будут обсуждаться варианты поддержки малого и среднего бизнеса в экономических условиях пандемии.

Володин отметил, что в первую очередь будет рассмотрена адресная помощь предпринимателям, пострадавшим во время ограничений по коронавирусу. Он добавил, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным и принятые на законодательном уровне меры помощи должны дойти до каждого адресата.

Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики, — приводит его слова пресс-служба ГД РФ.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку более 50 регионов страны.

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