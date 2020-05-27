Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 мая 2020, 01:58

В Госдуме перечислили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии CoViD-19

Как уточняется, 27 мая парламентарии планируют обсудить вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.

Доходы россиян, сохранение и создание рабочих мест должны стать первостепенными приоритетами государства в ходе восстановления экономики после пандемии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что 27 мая состоится "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на котором будут обсуждаться варианты поддержки малого и среднего бизнеса в экономических условиях пандемии.

Собянин рассказал о трёх пакетах поддержки бизнеса на 85 млрд рублей
Собянин рассказал о трёх пакетах поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

Володин отметил, что в первую очередь будет рассмотрена адресная помощь предпринимателям, пострадавшим во время ограничений по коронавирусу. Он добавил, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным и принятые на законодательном уровне меры помощи должны дойти до каждого адресата.

Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики, — приводит его слова пресс-служба ГД РФ.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку более 50 регионов страны.

BannerImage

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Хомякова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • помощь
  • Коронавирус
  • Экономика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar