В Москве мужчина покусал полицейского при попытке задержания — видео

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В Москве подозреваемый в совершении разбойного нападения при задержании покусал полицейских. Об инциденте сообщает телеканал "360".

Как уточняется, буйного нарушителя порядка задержали 25 мая на улице Корнейчука. Безработный уроженец Чечни 1996 года рождения оказал сопротивление правоохранителям: одного из них он ударил в лицо коленом и укусил за локоть.

Полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а хулигана доставили в Черёмушкинский следственный отдел.