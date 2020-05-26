Минэкономразвития поддержало подготовку совместной программы Архангельской области и НАО

Решетников подчеркнул, что развитие арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране. Он акцентировал внимание на том, что сотрудничество субъектов, кроме прочего, позволит воплотить проект глубоководного порта Индига. Министр отметил, что возглавляемое им ведомство "полностью поддерживает" программу социально-экономического развития регионов. Решетников добавил, что сотрудничество может повлиять и на качество экономики в Арктике, и на уровень жизни людей.