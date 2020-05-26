Украинский спецназ штурмом взял выставку картин Порошенко и вручил повестку его жене

Украинский спецназ штурмом взял музей Ивана Гончара в Киеве, где выставлялись картины из семейной экспозиции бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Самого фигуранта там не оказалось, но Государственное бюро расследований вручило повестку для явки на следующее слушание его жене Марине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, 22 мая экс-президент получил очередную повестку на допрос в Госбюро, на сей раз о контрабанде культурных ценностей, а именно 43 картин известных художников. Разбирательство было запланировано на 26 мая. Однако в этот день в органы бывший лидер не явился, вместо этого он отправился с женой Мариной в киевский музей Ивана Гончара открывать выставку тех самых "незаконно вывезенных" картин, которые принадлежат его семье.

Сам Порошенко на презентации экспозиции заявил, что у него присутствуют все документы, подтверждающие, что полотна приобретены законно, однако спецслужбы якобы не посчитали нужным с ними ознакомиться. В Госбюро эти слова не оценили и отправили силовую группу захвата в музей.

Как сообщили в пресс-службе ГБУ, Порошенко, узнав о визите спецназа, оставил свою жену и сбежал из культурного учреждения. Когда здание взяли штурмом и выломали двери, бывшего украинского лидера там уже не было.

Фото © Европейская солидарность

— Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, — подчеркнули в ведомстве.

Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что никакую повестку Марина Порошенко не получала, более того, сотрудники ГБР не показали свои удостоверения и сбежали сразу, как только у них потребовали представиться. Он призвал прекратить "бандитские выходки" и действовать в соответствии с законом.

В Государственном бюро расследований в свою очередь отметили, что администрация музея препятствовала проведению следственных действий и оказывала сопротивление, однако сотрудниками ведомства силовые методы не применялись.

В партии Порошенко "Европейская солидарность", однако, опровергли эту информацию и сообщили, что в ходе конфликта применялась сила и есть пострадавшие, силовики якобы не пустили в здание музея журналистов и народных депутатов.

Директор культурного учреждения Пётр Гончар подчеркнул, что "захват" произошёл без судебного решения и согласия владельца, сотрудников заблокировали в помещениях и не давали делать звонки. В "Европейской солидарности" пожаловались на неправомерные действия органов власти и президента Владимира Зеленского в отношении Петра Порошенко.