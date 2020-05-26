СМИ: Российские миллиардеры увеличили своё состояние на $62 млрд во время пандемии

Российские миллиардеры разбогатели суммарно на 62 миллиарда долларов за период пандемии коронавируса, теперь их общее состояние составляет 454 миллиарда, сообщает Forbes.

В качестве точки отсчёта аналитики взяли 18 марта, то есть спустя неделю после того, как Всемирная организация здравоохранения признала распространение CoViD-19 по всему миру. В это время фондовые рынки переживали обвал цен на фоне ситуации в ОПЕК+ и эпидемии, но тем не менее 25 богатейших людей на Земле смогли не только сохранить, но и увеличить свои капиталы.

В России первая пятёрка миллиардеров также прибавила состояние. На первом месте — владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, его счета пополнились на $6,4 миллиарда — до $26,1 млрд. Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чьё состояние выросло с $17,1 млрд до $22,5 млрд.

Третью строчку занимает совладелец группы НЛМК Владимир Лисин с прибылью почти в три миллиарда — с $18,1 млрд до $21 млрд. Четвёртый — президент "Северстали" Алексей Мордашов, он увеличил капитал с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а у совладельца "ЛУКойла" Вагита Алекперова состояние возросло с $15,2 млрд до $20,8 млрд.