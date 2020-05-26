США пригрозили очередными санкциями в отношении "Северного потока – 2"

Конгресс США может принять очередной пакет санкций против "Северного потока – 2", об этом заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что с инициативой согласны обе партии и решение может быть принято быстро, несмотря на предвыборную гонку в Соединённых Штатах. Оно будет направлено против того, чтобы газопровод был введён в строй.

Посол не пояснил, как именно это будет реализовано, однако уточнил, что под санкции якобы могут попасть обслуживающие трубу компании. Гренелл также порекомендовал Германии пересмотреть политику отношений с Россией и заявил, что "не следует прикармливать зверя", пока не выплачены все членские взносы в НАТО.

В Берлине раскритиковали заявление дипломата, в скором времени покидающего свой пост. Представитель Министерства экономики и энергетики Германии заявила, что сейчас не время для новых ограничений.

— Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всём мире тяжёлому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями, — отметила она.

В бундестаге также отметили, что США заинтересованы в продаже собственного газа и в условиях падения цен на мировых рынках оказывают всё большее давление.