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Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер обратил внимание на то, что из-за стихийных бедствий люди часто остаются без жилья.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видео опубликовало РИА "Новости".

Во время эмоциональной речи российский лидер сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, кроме того, многие остаются без крова над головой. Договорив, глава государства бросил ручку, которую перебирал в руках.

Ранее в МЧС рассказали, что период паводков в России подходит к концу.

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