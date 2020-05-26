Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами

Президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видео опубликовало РИА "Новости" .

Во время эмоциональной речи российский лидер сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, кроме того, многие остаются без крова над головой. Договорив, глава государства бросил ручку, которую перебирал в руках.