"Пищали и прижимались друг к другу". Московские пожарные спасли котят из горящего здания

Московские пожарные спасли из горящего здания на западе столицы четверых котят. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Фото © Пресс-служба МЧС по Москве

Как уточняется, информация о пожаре на западе Москвы поступила на пульт дежурного вечером 26 мая. Из загоревшейся деревянной постройки валил густой чёрный дым. Огнеборцы быстро приступили к тушению пламени, а их коллеги направились на проведение разведки в соседнем здании.

Фото © Пресс-служба МЧС по Москве

— В ходе проведения разведки в помещении бойцы 107-й пожарно-спасательной части столкнулись с плотным задымлением. Пробираясь в свете фонарей, сотрудники МЧС увидели лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха. Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало, — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Представители столичного МЧС отметили, что котят забрал неравнодушный местный житель.