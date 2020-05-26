"Пищали и прижимались друг к другу". Московские пожарные спасли котят из горящего здания

Московские пожарные спасли из горящего здания на западе столицы четверых котят. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.
Фото © Пресс-служба МЧС по Москве
Как уточняется, информация о пожаре на западе Москвы поступила на пульт дежурного вечером 26 мая. Из загоревшейся деревянной постройки валил густой чёрный дым. Огнеборцы быстро приступили к тушению пламени, а их коллеги направились на проведение разведки в соседнем здании.
Фото © Пресс-служба МЧС по Москве
— В ходе проведения разведки в помещении бойцы 107-й пожарно-спасательной части столкнулись с плотным задымлением. Пробираясь в свете фонарей, сотрудники МЧС увидели лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха. Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало, — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Представители столичного МЧС отметили, что котят забрал неравнодушный местный житель.
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