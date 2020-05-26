Мурашко: Деньги на допвыплаты медикам за май поступили в регионы

Деньги для дополнительных майских выплат врачам, борющимся с коронавирусом, направили в регионы России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
— Деньги были перечислены и на апрель, и на май месяц… На понедельник этой недели сняли ещё раз информацию, кому и сколько необходимо денег, — сказал глава ведомства.
Мурашко добавил, что все выплаты проверяются и обобщаются. Во избежание нехватки средств на надбавки процесс контролирует казначейство. Списки медиков, контактирующих с коронавирусными пациентами, формируются пофамильно.
Ранее президент Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая доплаты медикам за часы работы с больными коронавирусом, вместо того чтобы платить за факт такого труда. Глава СКР поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за такие невыплаты. Проверки были проведены, в частности, в Калининграде и Новосибирске.