Мурашко: Деньги на допвыплаты медикам за май поступили в регионы

Деньги для дополнительных майских выплат врачам, борющимся с коронавирусом, направили в регионы России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

— Деньги были перечислены и на апрель, и на май месяц… На понедельник этой недели сняли ещё раз информацию, кому и сколько необходимо денег, — сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что все выплаты проверяются и обобщаются. Во избежание нехватки средств на надбавки процесс контролирует казначейство. Списки медиков, контактирующих с коронавирусными пациентами, формируются пофамильно.