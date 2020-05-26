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Пикник на обочине. В Подмосковье рабочие устроили пробку, решив пожарить шашлыки — видео

Приготовление обеда пресекли сотрудники полиции.

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Видео © VK / "Инцидент Москва"

В подмосковном Подольске дорожные рабочие устроили пикник прямо на обочине: они поставили возле асфальтоукладчика мангал и начали жарить шашлыки. Из-за этого на повороте образовалась большая пробка. Видео с места событий разместила группа во "ВКонтакте" "Инцидент Москва".

Накупили мяса... Нормально устроились. Первый раз такое вижу. Наверное, на всю бригаду жарят, уж очень много, прокомментировал автор видео.

Недовольные автовладельцы, застрявшие на дороге из-за перекрытой полосы, выразили возмущение гудками клаксонов.

В местной администрации Лайфу рассказали, что пикник продлился недолго. На место прибыли полицейские. Они прервали приготовление шашлыков и составили протокол.

Напомним, в Подмосковье отменён режим пропусков и разрешено возобновление строительных работ.

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