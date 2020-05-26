Пикник на обочине. В Подмосковье рабочие устроили пробку, решив пожарить шашлыки — видео

Видео © VK / "Инцидент Москва"

В подмосковном Подольске дорожные рабочие устроили пикник прямо на обочине: они поставили возле асфальтоукладчика мангал и начали жарить шашлыки. Из-за этого на повороте образовалась большая пробка. Видео с места событий разместила группа во "ВКонтакте" "Инцидент Москва".

— Накупили мяса... Нормально устроились. Первый раз такое вижу. Наверное, на всю бригаду жарят, уж очень много, — прокомментировал автор видео.

Недовольные автовладельцы, застрявшие на дороге из-за перекрытой полосы, выразили возмущение гудками клаксонов.

В местной администрации Лайфу рассказали, что пикник продлился недолго. На место прибыли полицейские. Они прервали приготовление шашлыков и составили протокол.