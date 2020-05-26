Не тухлая вечеринка. Как выбрать маринованный шашлык в "Пятерочке", "Дикси" или "Магните"

Тухлятина под маринадом

Некоторые производители прячут в маринаде испорченное мясо. Поэтому нужно обращать внимание на аромат продукта: запах тухлого и гнилого мяса очень сложно чем-то перебить. Даже если в сыром виде шашлык вас устраивает, то после его приготовления хитрость производителя точно проявится. Если вы сомневаетесь в свежести продукта, лучше от него отказаться.

Внимание на этикетку

На этикетке должно быть указано, что это мясной полуфабрикат, а не мясосодержащий, иначе вам придётся есть субпродукты или обрезки. Кроме того, состав маринада должен быть простым и понятным вам: мясо, соль, перец, лук, уксус, приправы, а не фосфаты, загустители, регуляторы кислотности и усилители вкуса. Производители добавляют в продукт фосфаты, каррагинан или глутамат натрия для удешевления маринада, но для вашего организма не будет никакой пользы от этих пищевых добавок. Многие из них провоцируют аллергии или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также обратите внимание на сорт мяса и часть туши, которая замаринована. Это поможет вам не пересушить мясо и приготовить его правильно. На упаковке должен быть указан чистый вес продукта, а не мяса и маринада вместе.

Время потреблять

Если вы не хотите отравиться, обращайте внимание на дату изготовления, а не на дату упаковки. Она должна быть максимально близкой ко дню вашей покупки. Не стоит брать мясо, которое лежало несколько дней на прилавке и может пролежать на нём ещё неделю. Во-первых, потому что в таком мясе, вероятно, присутствуют ненатуральные пищевые добавки. Во-вторых, потому что в магазинах далеко не всегда соблюдается постоянный температурный режим, а значит, как отмечает технолог пищевого производства Иван Рыжков, шашлык мог протухнуть прямо в супермаркете.

Замаринованное мясо нужно хранить при температуре не выше 6 градусов, иначе в нём могут появиться опасные микроорганизмы.

Размер имеет значение

Не нужно выбирать шашлык в непрозрачной упаковке — так вы не сможете оценить количество мяса и размер его кусочков и рискуете купить сплошной лук и маринад в ведре. Прозрачная упаковка позволит понять размер и массу кусочков: они должны быть примерно одинаковыми, чтобы готовились равномерно и примерно в одно время.