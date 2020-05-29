НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Худеющим россиянам рекомендуют воздержаться от алкоголя

Спиртные напитки могут способствовать набору веса.

75

Людям, которые соблюдают диету, лучше воздержаться от употребления алкоголя, так как он не только замедляет процесс снижения веса, но и может способствовать набору лишних килограммов. Об этом сообщает "Роскачество".

Эксперты отмечают, что один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели вряд ли будет способствовать увеличению веса, однако даже небольшая доза алкоголя может привести к похмелью и отёкам наутро, а это в свою очередь может отразиться на весах.

Наименьшую калорийность имеет низкоалкогольное пиво — около 42 ккал на 100 мл, а калорийность сухого вина крепостью до 11% составляет 64 ккал на 100 мл, при этом у полусухого винного напитка с аналогичной крепостью этот показатель достигает отметки в 78 ккал.

Эксперты отмечают, что водка содержит 235 ккал на 100 мл, а коньяк — 240 ккал. Наиболее калорийными являются сладкие ликёры: 100 миллилитров Baileys содержат 327 ккал.

Тем, кто заботится о здоровье, рекомендуют отдать предпочтение сухому вину, при этом лучше придерживаться стандартной порции — около 100–125 миллилитров. В "Роскачестве", однако, отметили, что стандартная порция — не равно полезная и безопасная, каждый отдельный организм по-разному воспринимает алкоголь.

Людям, соблюдающим диету, лучше совсем оказаться от алкоголя, ведь в одном грамме этанола содержится семь килокалорий.

Важно помнить, что, если вы не употребляете алкоголь всю неделю, а в пятницу вечером выпиваете сразу несколько стандартных порций (например, для девушки — несколько бокалов вина; для мужчины — 150 г коньяка) — это не является умеренным употреблением, — отмечается в сообщении.

В "Роскачестве" подчеркнули, что из-за особенностей метаболизма женщины переносят алкогольные напитки хуже.

Выбор редакции

Loading...