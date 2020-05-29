Худеющим россиянам рекомендуют воздержаться от алкоголя

Людям, которые соблюдают диету, лучше воздержаться от употребления алкоголя, так как он не только замедляет процесс снижения веса, но и может способствовать набору лишних килограммов. Об этом сообщает "Роскачество".

Эксперты отмечают, что один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели вряд ли будет способствовать увеличению веса, однако даже небольшая доза алкоголя может привести к похмелью и отёкам наутро, а это в свою очередь может отразиться на весах.

Наименьшую калорийность имеет низкоалкогольное пиво — около 42 ккал на 100 мл, а калорийность сухого вина крепостью до 11% составляет 64 ккал на 100 мл, при этом у полусухого винного напитка с аналогичной крепостью этот показатель достигает отметки в 78 ккал.

Эксперты отмечают, что водка содержит 235 ккал на 100 мл, а коньяк — 240 ккал. Наиболее калорийными являются сладкие ликёры: 100 миллилитров Baileys содержат 327 ккал.

Тем, кто заботится о здоровье, рекомендуют отдать предпочтение сухому вину, при этом лучше придерживаться стандартной порции — около 100–125 миллилитров. В "Роскачестве", однако, отметили, что стандартная порция — не равно полезная и безопасная, каждый отдельный организм по-разному воспринимает алкоголь.

Людям, соблюдающим диету, лучше совсем оказаться от алкоголя, ведь в одном грамме этанола содержится семь килокалорий.

— Важно помнить, что, если вы не употребляете алкоголь всю неделю, а в пятницу вечером выпиваете сразу несколько стандартных порций (например, для девушки — несколько бокалов вина; для мужчины — 150 г коньяка) — это не является умеренным употреблением, — отмечается в сообщении.