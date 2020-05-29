В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов

В Приморском крае учёные национального парка "Земля леопарда" составили родословную дальневосточных леопардов, которая стала первой в истории подвида. Об этом сообщается на сайте организации.

— Смоделировать генеалогическое древо удалось для 47 особей. Дальнейший анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов, — говорится в сообщении.

Источником для анализа стали данные фотомониторинга, собранные нацпарком с 2013 по 2019 год. Исследователи представили свой доклад на научно-практической конференции по естественным наукам, прошедшей на базе Дальневосточного федерального университета, и заняли второе место. В "Земле леопарда" также отметили, что благодаря таким работам появляются новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений.