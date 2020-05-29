В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов

В Приморском крае учёные национального парка "Земля леопарда" составили родословную дальневосточных леопардов, которая стала первой в истории подвида. Об этом сообщается на сайте организации.
— Смоделировать генеалогическое древо удалось для 47 особей. Дальнейший анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов, — говорится в сообщении.
Источником для анализа стали данные фотомониторинга, собранные нацпарком с 2013 по 2019 год. Исследователи представили свой доклад на научно-практической конференции по естественным наукам, прошедшей на базе Дальневосточного федерального университета, и заняли второе место. В "Земле леопарда" также отметили, что благодаря таким работам появляются новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про иркутскую рысь по имени Алёна, которая стала мамой троих котят. Малышей в коробке нашли сотрудники семейного зоопарка и передали на попечение хищницы, которая с радостью согласилась стать им родительницей.