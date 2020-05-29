Доктор Комаровский наглядно показал частую ошибку при мытье рук — видео

Известный украинский телеведущий и врач Евгений Комаровский вместе со своим коллегой эпидемиологом Андреем Александриным показал, как именно следует обрабатывать руки санитайзером или мылом, чтобы это было эффективно. Видеозапись была опубликована на YouTube.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках, а для наглядности вместо жидкости использовал чёрную краску. В конце даже у профессионала остались белые пятна на руках, хотя, по его словам, он пожалел одежду.

— Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком в том числе, качественно обрабатывать кисти, — указал на ошибку Александрин.

Комаровский в свою очередь отметил, что у него, хоть и с оговорками, но получился неплохой результат. Он обратился к подписчикам и попросил их сделать"правильные выводы" и почаще тренироваться в мытье рук.