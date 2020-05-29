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Опубликовано 29 мая 2020, 07:40

Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами

По её мнению, подобная мера сможет защитить несовершеннолетних от различных преступлений.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

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По её признанию, создание интернет-ресурса, в котором бы содержалась информация о лицах, ранее привлекавшихся к ответственности за педофилию, могла бы защитить детей от ряда преступлений, в том числе похищений. Отмечается, что аналогичные сайты имеются в ряде других стран мира.

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В качестве примера она привела базу данных Федеральной службы судебных приставов, на сайте которой размещена информация о должниках.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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