Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами

По её мнению, подобная мера сможет защитить несовершеннолетних от различных преступлений.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

По её признанию, создание интернет-ресурса, в котором бы содержалась информация о лицах, ранее привлекавшихся к ответственности за педофилию, могла бы защитить детей от ряда преступлений, в том числе похищений. Отмечается, что аналогичные сайты имеются в ряде других стран мира.