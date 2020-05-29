В Еврейской АО врачи получили не все выплаты за работу с коронавирусом

В ходе проверки областной поликлиники прокуратура Еврейской автономной области выявила ряд нарушений, в том числе факт неполной выплаты медикам стимулирующих средств за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что проверки начались после сообщений от граждан и СМИ о возможных нарушениях прав врачей на получение выплат, а также на оказание медицинской помощи в больницах.

— Установлено, что укомплектованность медперсонала областной поликлиники средствами индивидуальной защиты в полной мере не обеспечена, обработка врачебных кабинетов не проводится, температурный режим в помещениях не соблюдается. Не в полном объёме произведены выплаты медицинским работникам поликлиники, — говорится в сообщении.