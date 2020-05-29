Никас Сафронов заявил, что не верит в "нищету" российских звёзд

Российский художник Никас Сафронов заявил, что из-за ситуации с коронавирусом его доходы значительно изменились, как и у большинства деятелей искусства по всему миру. Однако признался, что не верит заявлениям звёзд отечественного шоу-бизнеса о том, что они оказались в крайне бедственном финансовом положении.

— Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до неё, то, конечно, это невозможно. И не только российским, но и западным звёздам. Но я предполагаю, что никто из популярных нынче артистов не находится на грани нищеты, — заявил он в интервью "Собеседнику".

Художник уверен, что большинство артистов имели возможность отложить некоторый запас средств на случай "подобных коллизий", и подкрепил это собственным примером. В настоящий момент Сафронов не продаёт картин, однако это не мешает ему заниматься благотворительностью и помогать другим людям.

— И это не потому, что мне некуда девать деньги. Как раз наоборот, я перестал зарабатывать. Но я также понимаю, что многие попали в более затруднительное положение, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что тема "обедневших" из-за коронавируса артистов стала поводом для перепалки между Шнуровым и Пригожиным, в которой второй заявил о "чудовищном" положении артистов, вынужденных "проедать то, что удалось в своё время скопить". На это лидер "Ленинграда" ответил призывом помочь продюсеру "кто чем может на еду" и решил отправить Пригожину сосиски "из "Пятёрочки".