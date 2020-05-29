В России за десять лет число курящих сократилось на 17 миллионов

В России в период с 2009 по 2019 годы число курильщиков снизилось примерно на 17 миллионов человек. Об этом РИА "Новости" сообщили в Медиаофисе Всероссийской переписи населения – 2020, основываясь на данных Росстата.

— По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведённого Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%, — отметили в Медиаофисе.

Сообщается, что в 2009 году активными курильщиками были 39% граждан, это почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин курило 60,2% (30,6 миллиона человек), а у женщин — 21,7% (13,3 миллиона). В среднем представитель мужского пола выкуривал в день 18 сигарет, а женского — 13.

Согласно статистике, самым курящими регионом в 2019 году оказалась Чукотка (39% от всего населения региона). Далее в списке Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят жители Ингушетии (5,7%), Чеченской Республики (10,2%) и Дагестана (10,4%).