НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Специалист рассказал, эффективны ли онлайн-тесты на коронавирус

Чтобы наверняка знать о вашем состоянии здоровья, эксперт советует сдать анализ крови или мазок.

58

Фото © Pixabay

Руководитель комитета "Интернет + медицина" Георгий Лебедев считает, что онлайн-тесты не являются медицинской услугой и не могут быть инструментом для диагностики заболевания коронавирусом. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Однако эксперт отметил, что результаты таких тестов могут стать для человека основанием обратиться за медицинской помощью.

При наличии ресурсов программисты могут разработать всё что угодно, в том числе онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошёл такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния — один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание, — сказал он.

Лебедев также подчеркнул, что более достоверным способом является онлайн-обращение в консультационный медицинский центр, где профессиональные эксперты смогут узнать о ваших жалобах и по ним примут решение, вы здоровы или нужно обратиться к медикам, вызвать врача на дом, сделать КТ лёгких или немедленно вызывать работников скорой помощи.

Но и в этом случае, по мнению Лебедева, точный диагноз вам не установят. Чтобы наверняка знать о вашем состоянии здоровья, необходимо провести лабораторную процедуру — либо это мазок, либо взятие крови.

И то, и другое сделать дистанционно невозможно. Единственный вариант — вызвать лаборанта на дом для забора материала, а потом получить ответ по электронной почте. Но контакт с медработником тут всё равно необходим, — резюмировал специалист.

Выбор редакции

Loading...