Специалист рассказал, эффективны ли онлайн-тесты на коронавирус

Руководитель комитета "Интернет + медицина" Георгий Лебедев считает, что онлайн-тесты не являются медицинской услугой и не могут быть инструментом для диагностики заболевания коронавирусом. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Однако эксперт отметил, что результаты таких тестов могут стать для человека основанием обратиться за медицинской помощью.

— При наличии ресурсов программисты могут разработать всё что угодно, в том числе онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошёл такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния — один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание, — сказал он.

Лебедев также подчеркнул, что более достоверным способом является онлайн-обращение в консультационный медицинский центр, где профессиональные эксперты смогут узнать о ваших жалобах и по ним примут решение, вы здоровы или нужно обратиться к медикам, вызвать врача на дом, сделать КТ лёгких или немедленно вызывать работников скорой помощи.

Но и в этом случае, по мнению Лебедева, точный диагноз вам не установят. Чтобы наверняка знать о вашем состоянии здоровья, необходимо провести лабораторную процедуру — либо это мазок, либо взятие крови.