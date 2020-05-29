"Насосался нашей крови и отвалился". Доктор Мясников рассказал, что сейчас происходит с CoViD-19

Волна распространения коронавирусной инфекции пошла на спад из-за того, что вирус сам начал "выдыхаться". Об этом в своём телеграм-канале рассказал врач Александр Мясников.

— Вот то, что мы видим сегодня: волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился, — заявил Мясников.

Специалист выразил надежду, что теперь коронавирус не будет беспокоить человечество долгое время. Однако это может произойти в том случае, если с ним произойдут какие-либо мутации.