Доктор Мясников рассказал о подлом свойстве коронавируса, которое не учитывалось в прогнозах

Руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников предупредил, что инфекция передаётся от человека к человеку ещё за неделю до появления симптомов. И в этом, по его словам, заключается самое "подлое свойство" нового вируса.

— Изначально, когда мы не знали поведение инфекции, мы опирались на коронавирус, который уже был в 2002 и 2012 годах, — рассказал доктор в интервью "Осторожно, Собчак". — Исходя из этих знаний, было понятно, что он вряд ли вспыхнет. Но даже тогда мы говорили, что есть вероятность в 10%, что он вспыхнет по всему миру. И потом появилось одно подлое свойство этого вируса, что он передаётся в досимптомный период. То есть здоровый человек за неделю до симптомов уже распространяет заразу.

Ранее Мясников рассказал, что не знает точной причины низкой смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в стране, и предположил, что речь может идти о "русском чуде". Он также высказывался о том, почему плато и пик смертности от коронавируса в России совпадают, обратив внимание, что выписывают из больниц гораздо больше людей, чем госпитализируют.