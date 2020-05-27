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Предупреждает чиновников. Политолог объяснил, почему Путин бросил ручку на совещании

Момент, на который обратили пристальное внимание СМИ, произошёл накануне на совещании в видеоформате.

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Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Накануне президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания. Политолог Марат Баширов рассказал, что это может значить.

Мероприятие, с одной стороны, идёт в прямом эфире, с другой — оно внутреннее. Президент имеет право выражать разными способами недовольство и даже предупреждать чиновников: мол, ты уже идёшь по лезвию ножа, — сказал телеканалу "360" Баширов.

Напомним, накануне в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, а также многие остаются без крова. После этих слов он бросил ручку на стол.

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