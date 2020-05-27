Предупреждает чиновников. Политолог объяснил, почему Путин бросил ручку на совещании

Накануне президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания. Политолог Марат Баширов рассказал, что это может значить.

— Мероприятие, с одной стороны, идёт в прямом эфире, с другой — оно внутреннее. Президент имеет право выражать разными способами недовольство и даже предупреждать чиновников: мол, ты уже идёшь по лезвию ножа, — сказал телеканалу "360" Баширов.