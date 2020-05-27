Доктор Мясников вступился за медсестру в купальнике: Теперь тот дед выздоровеет — сто процентов!

Руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников вступился за медработницу из Тулы Надежду Жукову, чей снимок в купальнике под защитным костюмом облетело все мировые таблоиды. В интервью "Осторожно, Собчак" известный теледоктор обратил внимание на выражение лица пожилого пациента, который сидит позади медсестры на вирусном фото.

— Вы видели, какими глазами он смотрел на её формы? Дед сидит — это вообще, он такого не видел последние 50 лет, — шутит Мясников. — С таким взглядом дед теперь выздоровеет сто процентов.

Врач отметил, что если бы он сам тяжело заболел, то был бы не против, чтобы ему помогали медсёстры, соблюдая соответствующий дресс-код.