Доктор Мясников вступился за медсестру в купальнике: Теперь тот дед выздоровеет — сто процентов!

Руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников вступился за медработницу из Тулы Надежду Жукову, чей снимок в купальнике под защитным костюмом облетело все мировые таблоиды. В интервью "Осторожно, Собчак" известный теледоктор обратил внимание на выражение лица пожилого пациента, который сидит позади медсестры на вирусном фото.
— Вы видели, какими глазами он смотрел на её формы? Дед сидит — это вообще, он такого не видел последние 50 лет, — шутит Мясников. — С таким взглядом дед теперь выздоровеет сто процентов.
Врач отметил, что если бы он сам тяжело заболел, то был бы не против, чтобы ему помогали медсёстры, соблюдая соответствующий дресс-код.
Напомним, что инцидент с переодеванием произошёл 20 мая. В своё оправдание медсестра объяснила, что в защитном костюме очень жарко и некомфортно работать. Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Онищенко назвал поступок медсестры неэтичным, но призвал не судить медика. А вот местный губернатор Алексей Дюмин медработницу всецело поддержал вслед за главврачом больницы, где она трудится. Сейчас Надежда продолжает работать в прежнем режиме.