— Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении РФ. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины меня критикует. Это никого не интересует, даже в Германии, — цитирует Шрёдера Deutsche Welle .

Напомним, ранее Герхард Шрёдер заявил, что введённые после референдума 2014 года в Крыму антироссийские санкции не возымели желаемого результата и "ни один президент РФ никогда" не отменит решения того народного голосования. В ответ на это посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Крым непременно вернётся под контроль Киева ещё при жизни экс-канцлера ФРГ, а также предложил ему заключить пари. А на днях он возмутился желанием немецких политиков снять санкции с России и назвал эту инициативу "ударом в лицо" жителям Незалежной.

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