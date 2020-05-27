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В России утвердили правила профилактики коронавируса до конца года

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики CoViD-19 в России, они будут действовать до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в тексте документа.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о готовности Москвы к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Первый этап предполагает возобновление работы небольших непродовольственных магазинов и сервисов, а также занятия спортом на улице, а второй — семейные прогулки и открытие крупных торговых точек.

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