В России утвердили правила профилактики коронавируса до конца года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики CoViD-19 в России, они будут действовать до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о готовности Москвы к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Первый этап предполагает возобновление работы небольших непродовольственных магазинов и сервисов, а также занятия спортом на улице, а второй — семейные прогулки и открытие крупных торговых точек.