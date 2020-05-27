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Колизей откроют для туристов уже 1 июня

Посетителям придётся сделать предзаказ.

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Фото © Pixabay

Римский Колизей после более чем двухмесячного перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, возобновит работу 1 июня. Об этом рассказали журналистам представители музейного комплекса.

Кроме самого амфитеатра Флавиев в тот же день для туристов вновь станут доступны Римский форум и Палатинский холм, из которых состоит археологический парк Колизея.

Для экскурсии по самой посещаемой достопримечательности в мире понадобится предварительный заказ. Гостям будут выдавать маски, а на входе измерять температуру с помощью термосканера.

С понедельника Италия сняла большинство ограничений, которые ранее были введены для сдерживания эпидемии коронавируса.

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