Колизей откроют для туристов уже 1 июня

Римский Колизей после более чем двухмесячного перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, возобновит работу 1 июня. Об этом рассказали журналистам представители музейного комплекса.



Кроме самого амфитеатра Флавиев в тот же день для туристов вновь станут доступны Римский форум и Палатинский холм, из которых состоит археологический парк Колизея.

Для экскурсии по самой посещаемой достопримечательности в мире понадобится предварительный заказ. Гостям будут выдавать маски, а на входе измерять температуру с помощью термосканера.