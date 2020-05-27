Учёный — о коронавирусе: Идеально приспособлен для заражения людей

Австралийские учёные рассказали о странной особенности коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время исследований специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека. Даже будучи распространённым у летучих мышей, он оказался не так приспособлен для их организма.

— Этот новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно. Он идеально приспособлен для заражения людей, — отметил профессор Николай Петровский.