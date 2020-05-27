Премьер Ирландии ввёл карантинные меры и отправился на пикник с друзьями

1,608 people dead and look at the state of him.



Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK — Professor Jeremiah Honkleberg (@AllPassingThing) May 25, 2020

Премьер-министра Ирландии Лео Варадкара обвинили в нарушении собственных правил после того, как его застали топлес во время пикника с друзьями в одном из парков. Об этом сообщает New York Post.

Местные жители сняли Варадкара в Феникс-парке Дублина, когда он загорал с партнёром Мэтью Барретом и другими знакомыми.

При этом глава правительства отправился в зону отдыха всего спустя день после того, как публично обратился к согражданам и призвал их воздержаться от выходов на улицу без необходимости, а также от пикников.

Фото © Twitter / Shelly E

Подобное поведение политика вызвало шквал осуждения среди населения Ирландии. В Сети жители острова выразили мнение, что Варадкару следует подать в отставку.

— Он говорит всем нам оставаться дома! Моя мама не обнимала моего сына в течение 9 недель, но он может веселиться со своими приятелями, — возмущались люди в соцсетях, сообщает Dublin Live.

Отметим, что официальный представитель премьера уже прокомментировал произошедшее, заявив, что Варадкар придерживался рекомендаций Министерства здравоохранения: он находился в трёх милях от места жительства и был в сопровождении не более чем трёх человек.

Напомним, бывший министр социальной защиты Лео Варадкар возглавил Правительство Ирландии в 2017 году. 41-летний политик с индийскими корнями, в 2015 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, стал самым молодым премьером в истории страны.