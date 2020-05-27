Премьер Ирландии ввёл карантинные меры и отправился на пикник с друзьями

1,608 people dead and look at the state of him.— Professor Jeremiah Honkleberg (@AllPassingThing) May 25, 2020
Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK
Премьер-министра Ирландии Лео Варадкара обвинили в нарушении собственных правил после того, как его застали топлес во время пикника с друзьями в одном из парков. Об этом сообщает New York Post.
Местные жители сняли Варадкара в Феникс-парке Дублина, когда он загорал с партнёром Мэтью Барретом и другими знакомыми.
При этом глава правительства отправился в зону отдыха всего спустя день после того, как публично обратился к согражданам и призвал их воздержаться от выходов на улицу без необходимости, а также от пикников.
Фото © Twitter / Shelly E
Подобное поведение политика вызвало шквал осуждения среди населения Ирландии. В Сети жители острова выразили мнение, что Варадкару следует подать в отставку.
— Он говорит всем нам оставаться дома! Моя мама не обнимала моего сына в течение 9 недель, но он может веселиться со своими приятелями, — возмущались люди в соцсетях, сообщает Dublin Live.
Отметим, что официальный представитель премьера уже прокомментировал произошедшее, заявив, что Варадкар придерживался рекомендаций Министерства здравоохранения: он находился в трёх милях от места жительства и был в сопровождении не более чем трёх человек.
Напомним, бывший министр социальной защиты Лео Варадкар возглавил Правительство Ирландии в 2017 году. 41-летний политик с индийскими корнями, в 2015 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, стал самым молодым премьером в истории страны.
Ранее Лайф сообщал, что глава ирландского кабмина принял решение раз в неделю подрабатывать врачом, чтобы помочь медикам во время пандемии.