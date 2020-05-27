Жителя Липецка оштрафовали за продажу взломанной PlayStation

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Оказывается, и за это можно получить наказание.

Жителя Липецкой области оштрафовали на 20 тысяч рублей за перепродажу PlayStation, которая позволяет запускать пиратские игры.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 273 УК РФ "Распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённое из корыстной заинтересованности".