Жителя Липецка оштрафовали за продажу взломанной PlayStation
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Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Оказывается, и за это можно получить наказание.
Жителя Липецкой области оштрафовали на 20 тысяч рублей за перепродажу PlayStation, которая позволяет запускать пиратские игры.
Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 273 УК РФ "Распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённое из корыстной заинтересованности".
Липчанин купил прошитую PlayStation за пять тысяч рублей и перепродал за 7500 рублей. О какой модели консоли идёт речь, не уточняется. По окончании следствия она была изъята и уничтожена.