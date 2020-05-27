Блогер Саша Шпак показал, как выглядел до всех татуировок, имплантов в грудь и перекачанных губ

На днях популярный бодибилдер Саша Шпак, который прославился благодаря своей скандальной внешности, поделился с подписчиками сокровищем — архивными фото с документов. На этих снимках поклонники с трудом узнали кумира, ведь и импланты, и татуаж отсутствовали. Публикацию блогер с юмором подписал: "50 оттенков Шпака". А фанаты в комментариях принялись решать, какое фото лучше. Хотя были и те, кто оценил прежний образ куда выше настоящего.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Жаль, что нельзя вернуться до четвёртого или пятого уровня... an.zhela3180

Нормальный же был мужик nastya.ionova1985

Шпак, верни былую внешность! 🔥 Красивым мужиком был. Хотя бы брови! lash_ufa_lessi

Ах, какой мужчина был nadiia_budamli

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Многих поклонников смутили старые фото блогера, ведь, судя по всему, он был довольно симпатичным парнем. Фанаты остались в недоумении из-за причин такого преображения, хотя некоторые из его 2,1 миллиона подписчиков поддержали Шпака в комментариях. Они решили, что если сейчас без какого-либо влияния и давления бодибилдер выглядит так, то значит это его истинный и желаемый облик.

Фото © Instagram / sashashpakofficial