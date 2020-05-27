На днях популярный бодибилдер Саша Шпак, который прославился благодаря своей скандальной внешности, поделился с подписчиками сокровищем — архивными фото с документов. На этих снимках поклонники с трудом узнали кумира, ведь и импланты, и татуаж отсутствовали. Публикацию блогер с юмором подписал: "50 оттенков Шпака". А фанаты в комментариях принялись решать, какое фото лучше. Хотя были и те, кто оценил прежний образ куда выше настоящего.
Жаль, что нельзя вернуться до четвёртого или пятого уровня...
Нормальный же был мужик
Шпак, верни былую внешность! 🔥 Красивым мужиком был. Хотя бы брови!
Ах, какой мужчина был
Многих поклонников смутили старые фото блогера, ведь, судя по всему, он был довольно симпатичным парнем. Фанаты остались в недоумении из-за причин такого преображения, хотя некоторые из его 2,1 миллиона подписчиков поддержали Шпака в комментариях. Они решили, что если сейчас без какого-либо влияния и давления бодибилдер выглядит так, то значит это его истинный и желаемый облик.
Особую популярность Александр Шпак получил в 2016 году, когда впервые появился на телевидении. Тогда он рассказал, что любовь к спорту у него развил отец-военный, поэтому в спортзал мальчик ходил уже с 12 лет. Саша добился успеха в качестве бодибилдера, а затем стал тренером. Сейчас он создает программы тренировок и диет для всех желающих и устраивает фитнес-марафоны. Люди к нему охотно обращаются, несмотря на то что во многом за хорошую фигуру мужчина должен благодарить пластических хирургов.
WOW-news
Блогер Саша Шпак показал, как выглядел до всех татуировок, имплантов в грудь и перекачанных губ
сегодня в 07:00
Визажистке удалось повернуть время вспять, омолодив 80-летнюю старушку с помощью нехитрого макияжа
вчера в 15:45
Хозяева продают за 70 млн дом, на снимках которого был найден снежный человек
вчера в 14:04