Двойник Ким Кардашьян смутила фанатов настолько крошечным бикини, что не было смысла его надевать

Британская инста-модель Хлоя Саксон известна своими знойными образами. Однако ей раз за разом удаётся шокировать поклонников степенью откровенности её нарядов. Девушка прорекламировала в "Инстаграме" очередное бикини для Fashion Nova, и у юзеров возникли вопросы.
Горячая брюнетка позировала у подножия лестницы в крошечном бело-розовом комплекте. Который, казалось, держался на её пышных формах посредством волшебства. Лишь позже пользователи заметили тонкие ниточки, соединявшие кусочки ткани. Однако такое крепление тоже выглядело весьма ненадёжным. А о том, чтобы бикини прикрывало хоть что-то, даже не шло и речи.
Подписчики задали инста-диве резонный вопрос о том, как купальнику удаётся удержаться на теле. А одна из девушек отметила, что бикини выглядит супермило, но носить его не представляется возможным: "Я порвала бы его за две секунды".
Какой смысл это надевать?
Пользователь Instagram
С таким же успехом ты могла надеть только верх бикини
Пользователь Instagram
Мне интересно, как вообще держится нижняя часть купальника, почему не соскальзывает
Пользователь Instagram
Сейчас у Хлои, которая стремилась во всём подражать Ким Кардашьян и стать её двойником, 740 тыс. подписчиков в "Инстаграме". И если по количеству поклонников супругу Канье Уэста ей не переплюнуть — у Ким их целых 172 млн, то по откровенности фото, кажется, она оставила своего кумира далеко позади.
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