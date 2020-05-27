Двойник Ким Кардашьян смутила фанатов настолько крошечным бикини, что не было смысла его надевать

Британская инста-модель Хлоя Саксон известна своими знойными образами. Однако ей раз за разом удаётся шокировать поклонников степенью откровенности её нарядов. Девушка прорекламировала в "Инстаграме" очередное бикини для Fashion Nova, и у юзеров возникли вопросы.

Фото © Instagram / chloesaxon

Горячая брюнетка позировала у подножия лестницы в крошечном бело-розовом комплекте. Который, казалось, держался на её пышных формах посредством волшебства. Лишь позже пользователи заметили тонкие ниточки, соединявшие кусочки ткани. Однако такое крепление тоже выглядело весьма ненадёжным. А о том, чтобы бикини прикрывало хоть что-то, даже не шло и речи.

Фото © Instagram / chloesaxon

Подписчики задали инста-диве резонный вопрос о том, как купальнику удаётся удержаться на теле. А одна из девушек отметила, что бикини выглядит супермило, но носить его не представляется возможным: "Я порвала бы его за две секунды".

Какой смысл это надевать? Пользователь Instagram

Фото © Instagram / chloesaxon

С таким же успехом ты могла надеть только верх бикини Пользователь Instagram

Мне интересно, как вообще держится нижняя часть купальника, почему не соскальзывает Пользователь Instagram