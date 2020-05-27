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Песков рассказал, лидеров каких стран приглашают на Парад Победы 24 июня

Из-за ситуации с коронавирусом 9 Мая в России состоялись только авиапарады. А масштабные мероприятия было решено отложить.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, лидерам каких государств возобновят приглашения на Парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.

Пока мы придерживаемся критерия, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, рассказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня. Это памятная дата, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. Подготовка военной техники к масштабному мероприятию уже началась. Кроме того, несколько иностранных лидеров заявили о готовности приехать в Москву 24 июня.

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