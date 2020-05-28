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У сотрудника "Леруа Мерлен" в Петербурге выявили коронавирус

По данным журналистов, это не единственный случай за последние две недели.

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Фото © Александр Рюмин / ТАСС

В Санкт-Петербурге у одного из сотрудников строительного магазина "Леруа Мерлен" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на его коллегу.

Один из руководителей написал, что сотрудник получил положительный результат теста на коронавирус, — приводит слова источника издание.

Он также уточнил, что сейчас руководство решает, как будет продолжаться работа магазина, хотя, по его словам, к соблюдению санитарных рекомендаций на предприятии относятся очень серьёзно и следят за этим: все работники и покупатели в масках, а в торговый зал не пускают более 200 человек.

Но бывает так, что посетители снимают маску уже в самом магазине, хотя по правилам таких клиентов обслуживать нельзя. Сотрудники тоже порой спускают маску на подбородок, — отметил он.

Указывается, что персонал магазина фактически разбит на две части, которые работают по графику 2/2 и не пересекаются между собой. Но, по данным журналистов, в одной из бригад коронавирусом заболело порядка 14 человек за последние две недели.

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