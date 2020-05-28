У сотрудника "Леруа Мерлен" в Петербурге выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге у одного из сотрудников строительного магазина "Леруа Мерлен" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на его коллегу.

— Один из руководителей написал, что сотрудник получил положительный результат теста на коронавирус, — приводит слова источника издание.

Он также уточнил, что сейчас руководство решает, как будет продолжаться работа магазина, хотя, по его словам, к соблюдению санитарных рекомендаций на предприятии относятся очень серьёзно и следят за этим: все работники и покупатели в масках, а в торговый зал не пускают более 200 человек.

— Но бывает так, что посетители снимают маску уже в самом магазине, хотя по правилам таких клиентов обслуживать нельзя. Сотрудники тоже порой спускают маску на подбородок, — отметил он.