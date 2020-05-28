В США назвали новые сроки поставки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

Соединённые Штаты будут готовы отправить вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Россию на следующей неделе. Об этом рассказал представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передаёт ТАСС.

По его словам, оборудование для обеспечения дыхания пациентов с коронавирусной инфекцией ещё производится.

— Остальные 150 аппаратов изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке в РФ на неделе, начинающейся 1 июня, — отметил он.

Ранее представитель компании Vyaire Medical, которая занимается производством аппаратов ИВЛ, сообщил, что вторая партия аппаратов ИВЛ прибудет в Москву уже в ближайшую субботу, 30 мая. Сообщается, что они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве.