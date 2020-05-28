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США назвали дату поставки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

В общей сложности оборудование будет направлено в 18 стран.

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Фото © ЕРА / ТАСС

США направят вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию уже в ближайшую субботу, 30 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Патрика О'Коннора, партнёра компании, который отвечает за взаимодействие производителя оборудования со СМИ.

Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200, конечно же, будут отправлены в субботу, — приводит его слова агентство.

Он также отметил, что в общей сложности производитель аппаратов, компания Vyaire Medical, поставляет их в 18 стран мира. В настоящий момент продолжается наращивание производственных возможностей для того, чтобы удовлетворить "беспрецедентный спрос" на оборудование для обеспечения дыхания, который образовался из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в общей сложности Vyaire Medical получила госконтракт на производство 22 тысяч аппаратов ИВЛ на 407 миллионов долларов. Из них 200 планируется поставить в Москву, и первая партия уже была доставлена 21 мая. Как заявил президент США Дональд Трамп, это делается для того, чтобы "спасать жизни" людей. Однако демократы увидели в данном шаге "политические любезности" лидерам других стран и попросили объяснений у главы государства.

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