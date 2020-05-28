США назвали дату поставки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

США направят вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию уже в ближайшую субботу, 30 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Патрика О'Коннора, партнёра компании, который отвечает за взаимодействие производителя оборудования со СМИ.

— Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200, конечно же, будут отправлены в субботу, — приводит его слова агентство.

Он также отметил, что в общей сложности производитель аппаратов, компания Vyaire Medical, поставляет их в 18 стран мира. В настоящий момент продолжается наращивание производственных возможностей для того, чтобы удовлетворить "беспрецедентный спрос" на оборудование для обеспечения дыхания, который образовался из-за вспышки коронавирусной инфекции.