В Минздраве объяснили, почему начали учитывать умерших с коронавирусом по рекомендациям ВОЗ

Минздрав России, как и многих других стран, начал вести статистику числа погибших от коронавируса по правилам, предложенным ВОЗ, для того чтобы более точно устанавливать причину смерти пациентов с подтверждённым диагнозом, ведь так появляется возможность сравнивать результаты. Об этом Лайфу рассказал директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Владимир Стародубов.

— Эти рекомендации выпустила ВОЗ где-то примерно месяц назад, они переведены на все языки ООН. Они явились основой для того, чтобы в России были сделаны подобные рекомендации. Их смысл в том, чтобы установить причинно-следственную связь с теми заболеваниями, которые будут лежать в основе патологоанатомического диагноза. Условно — у человека инфаркт миокарда, и у него появился коронавирус, это они и разъясняют, в каком случае ставится инфаркт, а в каком коронавирус, — сказал он.

По словам Стародубова, российский Минздрав начал вести статистику по международным методикам для того, чтобы иметь возможность не только сравнивать показатели с другими странами, но и делать "правильные выводы". Ведь если все будут по-разному определять умерших от заболевания, то конечные показатели числа жертв будут существенно отличаться.