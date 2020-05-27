Минздрав ведёт статистику заболеваемости коронавирусом, аналогичную принятой в ВОЗ

Пациенты с подтверждённым коронавирусом, у которых нет никаких жалоб, не подлежат учёту в статистике заболеваемости. Об этом сообщается в рекомендациях Минздрава, размещённых на его сайте.

— В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации такое состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8, — уточняется в документе.

Согласно рекомендациям, "вирусоносительство не может стать причиной смерти". В связи с этим, если у пациента имеется любое другое заболевание, которое может вести к смертельным осложнениям, "выбор первоначальной причины смерти производится в соответствии с правилами МКБ-10".

В основу рекомендаций положены новые принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-10) с учётом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию CoViD-19 в качестве причины смерти.

Ранее Минздрав установил новый порядок госпитализации людей с коронавирусом: в стационар будут направлять только больных в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Людей с лёгкой формой болезни будут направлять в стационар, если у них температура не опускается ниже 38,5 градуса в течение трёх дней. При этом госпитализировать должны всех CoViD-положительных, кто входит в группу риска.