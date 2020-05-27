Отцу, сбежавшему с сыновьями и дочерью от коронавируса в лес, помогут вернуть детей и отремонтировать дом

Прятавшийся вместе с тремя детьми от коронавируса, а также от "чипизации" и сетей 5G житель Приморья Алексей Ивлев рассказал в беседе с Лайфом, что процессуальное дело о возвращении ему отпрысков сдвинулось с мёртвой точки.

В частности, он заявил, что сегодня был в местной администрации, где собралась комиссия во главе с прокурором. Последний объявил, что готов пойти навстречу мужчине и вернуть ему детей с условием, что один из работников мэрии должен посетить жилищные условия, составить смету, сколько сил и денежных ассигнаций потребуется на закупку обоев. Также Ивлев добавил, что к нему приедут работники, которые займутся восстановлением дома.

— Детей уже не будут депортировать в какие-то детдома, а собираются на время отдать бабушке или тёте по линии супруги. После ремонта органы опеки планируют вернуть детей в семью. Я уже благодарен всем тем, кто не остался равнодушным, — подчеркнул он.

Также Ивлев прокомментировал свой поступок с самоизоляцией с детьми в лесу. Изначально он собирался выйти с ребятами, чтобы пожить в лесу определённое время, вроде выезда на пикник или на шашлыки. Однако дети сказали, что хотят пожить в условиях тайги. В итоге все юные путешественники были укомплектованы спальными мешками и отправились в небольшое путешествие. Встали лагерем в одном месте и решили так самоизолироваться. Однако семья иногда возвращалась домой.

— Впредь, конечно, такого не повторится, экзамен не сдали один. Старший сын в девятом классе, но он сам на инвалидности. У него была большая опухоль мозга, которая приводила к атрофии зрительного нерва. Спустя долгие годы лечения нам удалось почти победить эту опухоль. Михаил обучается в обычной школе, но по адаптированной методике, — подчеркнул он.

Кроме того, Ивлев рассказал о своей супруге. Он пояснил, что жену потерял в 2014 году, когда "гуляли" свиной и птичий грипп. На фоне беременности врачи упустили момент и не заметили, как в её лёгких начался воспалительный процесс. К сожалению, её вместе с дочерью не удалось спасти. Потеряв близкого человека, мужчина хотел уберечь детей от подобного рода заболеваний. Поэтому они удалились на отдых в лес, где негде заразиться.

— Одному достаточно непросто воспитывать детей. Раньше к нам никогда не было претензий. Просто вот так получилось. Я ещё не лишён и не ограничен в родительских правах. Изымать просто детей из семьи абсолютно неправильно. Семья — это ячейка государства, — заключил он.