"У кошек это давно известная болезнь". Куклачёв призвал не бояться CoViD-19 у питомцев

Коронавирус у кошек — обычное явление, и животное с такой болезнью опасно только для сородичей, человек же не может заразиться CoViD-19 от питомца, рассказал народный артист РСФСР и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН.

— Если кошка больная, её просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку. Поэтому, когда мы берём кошек с улицы, мы сажаем их на карантин на два месяца, — сказал дрессировщик, отметив, что у животных есть множество других болезней.

Куклачёв добавил, что у кошки, живущей дома в одиночестве, не нужно брать кровь на коронавирус, так как она спокойно может прожить 15–20 лет, являясь разносчиком заболевания.

Артист осудил людей, которые, услышав о болезни питомцев, в панике избавляются от них и бросают на улице. Он призвал россиян с умом подходить к этой ситуации и не поступать таким образом.

Кроме того, Куклачёв сообщил, что его подопечные абсолютно здоровы, но страдают без выступлений. Дрессировщик отметил, что кошки чувствуют, когда зрители смеются, хлопают и радуются, и очень скучают по этому. Но пушистых артисток держат в форме регулярными занятиями и репетициями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки, а она от хозяина — может.