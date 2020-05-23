Родители выбросили кошку дочери, пока та была в колледже, и девушка развернула спасательную операцию

Недавно пользовательница с ником Nexerxe опубликовала свою печальную историю, но со счастливым концом. Девушка рассказала, что, пока её не было дома, родители выбросили её кошку Спотти ("Пятнышко"). Студентка объяснила, что отношения с родителями у неё были неважными. Отец был эмоциональным абьюзером, а мать предпочитала не вмешиваться, пишет Bored Panda. Когда Nexerxe пошла в старшие классы, то планировала обратиться к школьному психологу. Но мама, которая там преподавала, запретила это, чтобы не навредить своей репутации.

Фото © GoFundMe

Жизнь дома была невыносима, но в один из моментов ей позволили завести кошку с условием, что девушка будет за ней ухаживать. Спотти стала её единственным утешением. Спустя пару лет Nexerxe сбежала в колледж, но на первом курсе была вынуждена жить в общежитии, куда питомцы не допускались. Студентка договорилась с родителями, что они пока присмотрят за кошкой, а затем она её заберёт. Nexerxe работала в незнакомом городе и голодала, откладывая деньги на отдельное жильё.

Фото © Reddit / nexerxe

За два месяца до дня икс мама нехотя сообщила ей, что кошку они отдали, кому — она не сказала. Девушка пришла в отчаяние, но принялась обзванивать все приюты и писать волонтёрам. По чипу отследить Спотти не удалось, но Nexerxe не сдавалась. В итоге она смогла воссоединиться с пушистиком, договорившись с подругой, что пока кошка поживёт у неё. В комментариях пользователи Reddit порадовались за студентку, поделившись похожими историями, но с менее светлой концовкой.

Фото © Reddit / nexerxe

Когда мне было 16, мать потеряла надо мной опеку, меня отправили в приют для девочек, который выглядел как тюрьма, где можно носить свою одежду. Я пробыла там год, а когда вернулась, узнала, что мамаша выкинула мою кошку. Они с ней нормально ладили, но она сделала так, только чтобы сделать мне больно. Я много пережила по её вине, но этого я ей никогда не прощу psychobetty303