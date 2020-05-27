Россельхознадзор: Нет причин для ввода мер в отношении животных из-за кошки с CoViD-19

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что в отношении домашних и диких животных не планируется вводить специальные меры. Заявление прозвучало после того, как CoViD-19 обнаружили у кошки в Москве.

— Нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие, — приводит его слова "Интерфакс".

Он напомнил, что на сегодняшний день нет доказательств о возможности передачи инфекции человеку от животных-компаньонов.

Кроме того, сейчас в ряд лабораторий ведомства поступили тест-системы для выявления коронавируса у домашних животных, а в проведении исследований животных по рекомендациям ВОЗ нет необходимости.

По словам Власова, тестирование рекомендовано животным с клиническими признаками кишечной болезни и инфекции — выделениями из носа, затруднённым дыханием, кашлем, рвотой.